Kaum Veränderungen bei den Spritpreisen / Benzin 0,6 Cent billiger als in der Vorwoche / Dieselpreise sinkt um 0,1 Cent (FOTO)

München (ots) - Die Kraftstoffpreise an den deutschen Tankstellen bewegen sich

weiterhin kaum von der Stelle. Vor allem der Tagesdurchschnittspreis für Super

E10 ist seit Wochen relativ stabil und pendelt dabei knapp unterhalb der Marke

von 1,80 Euro. Laut aktueller ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in

Deutschland kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel 1,789 Euro, das

sind 0,6 Cent weniger als vor Wochenfrist.



Diesel hat sich gegenüber der Vorwoche um 0,1 Cent verbilligt und kostet derzeit

im Schnitt 1,628 Euro. Damit beträgt die Preisdifferenz zwischen Super E10 und

Diesel derzeit 16,1 Cent und ist erneut ein Stückchen kleiner geworden, nachdem

sie vor einigen Wochen noch bei fast 22 Cent lag. Diesel wird um etwa 20 Cent je

Liter niedriger besteuert als Otto-Kraftstoff.





Aus Sicht des ADAC besteht - trotz des zuletzt etwas gestiegenen Rohölpreises -weiter Luft für Preissenkungen: Die Margen der Mineralölkonzerne und Raffineriensind weiter beträchtlich, der Wettbewerb auf dem Kraftstoffmarkt ist aktuellnicht besonders ausgeprägt und das Nachsehen haben somit vor allem dieVerbraucher. Dies muss nicht so bleiben, denn durch preisbewusstes Verhaltenbeim Tanken kann der Einzelne nicht nur bares Geld sparen, sondern auch dasGesamt-Preisniveau im Sinne der Verbraucher beeinflussen.Sparwillige Autofahrer sollten nach Möglichkeit die Abendstunden zum Tankennutzen. Die günstigste Zeit dafür ist nach Angaben des ADAC zwischen 20 und 22Uhr. Aber auch zwischen 18 und 19 Uhr sind die Preise besonders niedrig. In denMorgenstunden ist Sprit in aller Regel um einiges teurer.Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der Smartphone-App "ADACSpritpreise", die die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschlandzur Verfügung stellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt undaktuelle Preise gibt es auch unter http://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5562337OTS: ADAC