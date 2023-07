Shandong Energy und Huawei führen das weltweit erste kommerzielle große KI-Modell für den Energiesektor ein

JINAN, China, 19. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Am 18. Juli 2023 haben die Shandong Energy Group (Shandong Energy), Huawei und Yunding Technology gemeinsam das Pangu-Bergbaumodell eingeführt, das weltweit erste kommerzielle große KI-Modell für den Energiesektor. Das Ziel des Modells ist es, die Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) in der Bergbauindustrie zu verbessern und die Entwicklung von KI-Modellen im Werkstattmaßstab in eine Entwicklung im Fabrikmaßstab zu transformieren.

Li Wei, Vorsitzender von Shandong Energy, äußerte dazu: „Menschen, die einen gemeinsamen Weg gehen, denken oft ähnlich. Als weltweit führender Anbieter von IKT-Infrastrukturen und intelligenten Geräten verfolgt auch Huawei Shandong Energy das Ziel der digitalen Transformation. Die beiden Unternehmen ergänzen und stärken einander optimal. Es ist unser Ziel, das Intelligenzniveau der Bergbauindustrie zu verbessern, indem wir die Tiefe und Breite der KI-Anwendungen in verschiedenen Szenarien erweitern und kontinuierlich KI nutzen, um mehr Automatisierung zu liefern, eine höhere Effizienz zu erreichen, die Arbeitsintensität zu reduzieren und die Sicherheit in der Bergbauindustrie zu verbessern."