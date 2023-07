Südafrika steht seit Monaten unter internationalem Druck, da das Land den russischen Präsidenten trotz eines vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) erlassenen Haftbefehls zu dem Gipfeltreffen eingeladen hatte. Das Gericht in Den Haag hat den Haftbefehl gegen Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine im März erlassen - es geht unter anderem um die Verschleppung von ukrainischen Kindern nach Russland./mau/DP/stw

Zuvor hatte das Büro des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa mitgeteilt, dass Putin nicht persönlich bei dem Treffen dabei ist. Die Entscheidung sei in gegenseitigem Einvernehmen getroffen worden. Der Gipfel der aufstrebenden Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika findet vom 22. bis 24. August in Johannesburg statt.

Gegen Putin liegt ein Haftbefehl des Weltstrafgerichts wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine vor. Deshalb hätte die Gefahr einer Festnahme in Südafrika bestanden.

MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin nimmt am Brics-Gipfel im August in Südafrika nach Angaben aus Moskau per Video teil. "Das wird eine vollwertige Teilnahme sein", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Zugleich bestätigte er, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow persönlich zum Treffen der Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika reist.

Kreml Putin nimmt in Videoformat am Brics-Gipfel teil

