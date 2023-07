DZ BANK stuft MTU Aero Engines AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 266 Euro belassen. Die Tourismusbranche erhole sich vom Covid-19-Einbruch, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten blieben positiv und die Reiselust hoch. Was MTU betreffe, treibe die Erholung des globalen Flugverkehrs die Nachfrage nach Ersatzteilen und Wartungsdiensten an. Diese positive Entwicklung des Marktumfelds treffe auf nur begrenzte Wartungskapazitäten./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 14:57 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 15:07 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 223,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m