Lightspeed und DATEV kooperieren bei der Archivierung von Kassendaten / Der automatisierte Datentransfer von der Kasse in die Buchhaltung spart Kunden Zeit (FOTO)

Berlin/Nürnberg (ots) - Lightspeed Commerce Inc. (Lightspeed) (NYSE: LSPD) (TSX:

LSPD) und der IT-Dienstleister DATEV eG (DATEV) arbeiten von nun an im Bereich

der Kassendatenarchivierung zusammen und bieten ihren Kunden eine nahtlose

Integration zwischen dem Lightspeed Kassensystem und dem DATEV MeinFiskal

Kassenarchiv.



Die neue Schnittstelle in Lightspeed Accounting unterstützt alle

Geschäftsvorfälle, die in den Gastronomiekassen der Kunden aufgezeichnet werden.

Sobald der Tagesabschluss gemacht ist, werden alle relevanten Daten an die

DATEV-Lösung übersandt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Durch Automatisierung mehr Effizienz in der BuchführungLightspeed-Kunden, deren Steuerberater oftmals mit DATEV-Lösungen arbeiten,profitieren durch die Integration von Lightspeed Accounting mit DATEV MeinFiskalvon noch schnelleren und einfacheren Prozessen zur Übergabe ihrer Kassendaten andie Finanzbuchführung. Oliver Wizmer, Regional Manager DACH Hospitality beiLightspeed, ist vom Mehrwert für Gastronomiekunden überzeugt: "Durch die direkteAnbindung zu MeinFiskal können unsere Kunden jetzt in Sekunden ihre Daten ausdem Kassensystem direkt in die DATEV-Lösungen übertragen - einfacher undsicherer geht's nicht. Sobald der Tagesabschluss an der Kasse gemacht ist,werden die relevanten Daten innerhalb von Sekunden an DATEV geschickt, völligohne manuelle Zwischenschritte."Zusätzlich können die buchungsrelevanten Daten weiter an die Lösung DATEVUnternehmen online in das DATEV Kassenbuch online übergeben werden. DurchFestschreiben und Bereitstellen der Daten in Form von Buchungsvorschlägen könnenSteuerberater diese dann automatisiert in den DATEV Rechnungswesen Anwendungenweiterverarbeiten und verbuchen. Die Übergabe der Kassendaten aus dem LightspeedKassensystem an DATEV MeinFiskal erfolgt automatisiert und in derDSFinV-K-Struktur also der digitalen Schnittstelle der Finanzverwaltung fürKassensysteme (nach dem neuesten gesetzlichen Standard). Die Daten sind imArchiv des DATEV-Rechenzentrums unveränderbar archiviert und für zehn Jahresicher aufbewahrt.Mehrwert für Kunden: Schneller, einfacher und sichererLightspeed-Kunde 60 seconds to Napoli profitiert bereits von der Zusammenarbeitvon Lightspeed und DATEV: "Durch den digitalen Datenaustausch fällt die manuelleNacherfassung vollständig weg, das bringt mehr Datensicherheit und Genauigkeit -so sparen wir beim Kassenabschluss mehrere Stunden pro Monat ein", bestätigtYanick Borowiak, Geschäftsführer von 60 seconds to napoli, die original