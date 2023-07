READY-IN-A-CLICK DAS ERSTE VIRTUELLE MAKEUP IN MICROSOFT TEAMS

New York (ots/PRNewswire) - Maybelline New York bringt mit Microsoft Teams

virtuelle Makeup-Looks an den Arbeitsplatz



Maybelline New York kündigte heute eine Zusammenarbeit mit Microsoft an, die

eine neue Möglichkeit bietet, sich für Videoanrufe in Microsoft Teams mit

virtuellem Makeup vorzubereiten.



Mit der Beauty-App von Maybelline in Microsoft Teams können Nutzer*innen ihren

persönlichen Stil schnell und einfach direkt in einem Teams-Meeting anpassen.

Die virtuellen Makeup-Looks bieten eine einfache Möglichkeit, verschiedene Stile

auszuprobieren, mit dem Ziel, Makeup zu demokratisieren und den Menschen mehr

Selbstvertrauen zu geben, insbesondere am Arbeitsplatz.