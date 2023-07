JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Underweight" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Analyst Samuel Bland beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit der aktuellen Entwicklung der Auftragsbücher im Bereich Containerfracht. Er geht davon aus, dass das in den kommenden Jahren erwartete Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf den Hauptrouten Transpazifik und Asien-Europa besonders akut sein wird./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 13:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 14:22 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,37 % und einem Kurs von 229,6EUR gehandelt.



