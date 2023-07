Supermicro Fügt ARM-CPU-basierte Server mit Niedrigem Stromverbrauch und 192 Kernen zu Seiner Breiten Palette von Workload-optimierten Servern und Speichersystemen Hinzu

San Jose City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die neuen MegaDC-Server enthalten

die neue AmpereOne(TM)-CPU für Microservices, Telco Edge, Webserver,

Caching-Dienste, Mediencodierung und Video-Game-Streaming



Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud,

KI/ML, Speicher und 5G/Edge, gibt mehrere neue Server für seine bereits breite

anwendungsoptimierte Produktlinie bekannt. Diese neuen Server enthalten die neue

AmpereOne(TM)-CPU mit bis zu 192 Single-Thread-Kernen und bis zu 4 TB

Speicherkapazität. Anwendungen wie Datenbanken, Telco Edge, Webserver,

Caching-Dienste, Medienkodierung und Video-Gaming-Streaming werden von der

höheren Kernanzahl, schnellerem Speicherzugriff, höherer Leistung pro Watt,

skalierbarem Strommanagement und neuen Cloud-Sicherheitsfunktionen profitieren.

Darüber hinaus werden Cloud-native Microservice-basierte Anwendungen Nutzen aus

den niedrigeren Latenzen und einem geringeren Stromverbrauch ziehen können.





"Supermicro erweitert unser Kundenangebot durch die Einführung dieser neuenSysteme, die die neuesten CPUs mit hoher Kernanzahl von Ampere Computingbeinhalten", so Michael McNerney, Vizepräsident für Marketing und Sicherheit,Supermicro. "Dank der hohen Kernanzahl, vorhersehbaren Latenzen und bis zu 4 TBSpeicherplatz, werden die Benutzer eine höhere Leistung für eine Reihe vonWorkloads und einen geringeren Stromverbrauch erleben. Wir entwickeln undliefern weiterhin eine Auswahl an umweltfreundlichen Servern, die Kunden einenWettbewerbsvorteil für verschiedene Anwendungen verschaffen."Im Rahmen des ARM-Ökosystems umfassen diese neuen Server OpenBMC für dasIndustriestandard-Servermanagement, was die Integration dieser neuenSupermicro-Server in On-Prem- und Hyperscale-Rechenzentren ermöglicht.Die ARM-basierten MegaDC-Server von Supermicro sind eine innovative Erweiterungder Ampere®-Altra®-CPU mit 32 bis 128 Kernen und mit AmpereOne(TM), die bis zu192 Kerne enthält. Zu den AmpereOne (TM)-basierten Servern gehören PCIe 5.0 undDDR5, sowie mehr Speicher- und I/O-Bandbreite mit einer signifikantenLeistungsverbesserung für die Systeme der vorherigen Generation, was zu einerschnelleren Gesamtleistung von Anwendungen führt. Kunden können die BuildingBlock Solution-Architektur von Supermicro nutzen, um verschiedeneWorkload-Anforderungen von Anwendungen für mehr Speicherbandbreite und-kapazität, mehr PCIe-Erweiterungsschlitze und CPU-Leistung bei einem geringerenStromverbrauch zu unterstützen.Um mehr über die gesamte Produktlinie von Ampere-basierten Servern vonSupermicro zu erfahren, besuchen Siehttps://www.supermicro.com/en/products/megadc?pro=generation_new%3DR12%2CR13 (ht