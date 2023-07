Gewinn von Goldman Sachs bricht ein - Aktie dreht ins Plus

(neu: aktualisierte Kursreaktion)



NEW YORK (dpa-AFX) - Der kräftige Anstieg der Leitzinsen lässt bei vielen Banken die Gewinne sprudeln - doch nicht bei Goldman Sachs . Für die Investmentbank geriet das zweite Quartal zu einem der schwächsten unter Konzernchef David Solomon. So brachen die Gebühreneinnahmen im Investmentbanking und Erträge im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen ein, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Selbst der Zinsüberschuss schrumpfte. Weil Goldman Sachs zudem fast eine Milliarde Dollar auf Immobilien und das Privatkundengeschäft abschrieb, sackte der Quartalsgewinn im Jahresvergleich um 58 Prozent auf gut 1,2 Milliarden US-Dollar (knapp 1,1 Mrd Euro) ab.

An der Börse wurden die Neuigkeiten nach anfänglichen Kursverlusten positiv aufgenommen. Nachdem die Goldman-Sachs-Aktie zunächst zeitweise knapp zwei Prozent verloren hatte, lag ihr Kurs nach gut zwei Handelsstunden zuletzt mit rund 1,7 Prozent im Plus. Damit gehörte das Papier zu den stärksten Titeln im US-Leitindex Dow Jones Industrial und machte seine seit dem Jahreswechsel erlittenen Verluste in etwa wett.