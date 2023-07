(Im ersten Absatz wird präzisiert, dass in Großbritannien die Inflation zurückgegangen ist.)

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch uneinheitlich, aber überwiegend dicht an ihren Schlussständen vom Vortag präsentiert. Die Stimmung der Anleger im Euroraum war überwiegend verhalten, denn die Inflationsdaten aus dem Euroraum sorgten gleichermaßen für Freude und Kummer. In Großbritannien dagegen herrschte nach nach einem unerwartet starken Rückgang der Inflation Erleichterung, was zu einem kräftigen Plus an der Londoner Börse führte.

Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit einem Minus von 0,17 Prozent auf 4362,28 Punkte. Der französische Cac 40 stieg um 0,11 Prozent auf 7326,94 Punkte. Fast unverändert schlossen die Börsen in Italien und Spanien. Dagegen sprang der britische FTSE 100 ("Footsie") um 1,80 Prozent auf 7588,20 Zähler hoch./ck/he/he