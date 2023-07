Oukitel bring das Oukitel WP26 auf den Markt - das ultimative robuste Smartphone mit der hellsten 1.200-Lumen-Campingleuchte für Camping- und Outdoor-Fans

Mit der Campingleuchte WP26 von Oukitelist es nicht mehr nötig, beim Camping eine Campinglaterne mitzunehmen. In der Regel verfügt eine Camping-Laterne über etwa 300 Lumen. Mit der leistungsstärksten Campingleuchte der Welt kann die WP26 Campingleuchte mit 1.200 Lumen beim Camping mit Freunden und der Familie den Himmel erleuchten. Sie dient auch in anderen Situationen wie bei Autoreparaturen, Bergbauarbeiten und anderen Outdoor-Aktivitäten als Umgebungsbeleuchtung. Der Nutzer kann je nach Bedarf ganz einfach zwischen fünf verschiedenen Lichtmodi wechseln: SOS, volle Helligkeit, 1/2 Helligkeit, 1/4 Helligkeit und Explosionsblitz.

Laut OUKITEL besteht das WP26 aus Metall- und Kunststoff, wodurch das Gerät eine elegante und moderne Ästhetik aufweist. Darüber hinaus steht das industrielle und robuste Design für Vielseitigkeit, Langlebigkeit und industriellen Charme.

Als neues Modell der WP-Serie enthält das Oukitel WP26 einen riesigen 10.000 mAh Akku, der bis zu 1.250 Stunden im Standby und 10 Stunden im Camping-Modus hält.

WP26 ist nach den Normen IP68 und IP69K sowie MIL-STD-810H zertifiziert und für den Einsatz unter rauen Bedingungen ausgelegt. Mit seinem 6,58-Zoll-FHD+-Display mit einer Auflösung von 1080 × 2408 Pixeln bietet das WP26 seinen Nutzern ein hervorragendes visuelles Erlebnis.

Das WP26 enthält auch andere großartige Funktionen wie ein fortschrittliches 48 MP Triple-Kamera-System, bis zu 16 GB RAM-Speicher und 256 GB ROM, NFC, Bluetooth 5.0, Fingerabdruck-Entsperrung, und Android 13.

Informationen zu OUKITEL

OUKITEL ist eine Hightech-Unternehmensmarke der „Shenzhen Yunji New Energy Technology Co., LTD." mit Sitz in Shenzhen, China. Dieses Unternehmen integriert Forschung und Entwicklung, Design, Produktion, Verkauf und Kundendienst. Mit einem Partnernetzwerk von mehr als 130 Händlern in 60 Ländern werden OUKITEL-Produkte in ganz Europa, Asien, Nord- und Südamerika vertrieben.

