SHANGHAI, 19. Juli 2023 /PRNewswire/ – Auf dem von Huawei am 27. Juni während des MWC Shanghai 2023 veranstalteten 5G SA-Industrie-Roundtable hielt Feng Zheng, Chefexperte auf Gruppenebene von China Mobile, eine Grundsatzrede über die Erfahrungen von China Mobile beim Aufbau und der Entwicklung von 5G SA-Kernnetzen. In seiner Rede erklärte er, dass der Aufbau eines vollständig konvergenten 5G SA-Netzwerks die optimale Wahl zur Maximierung der Investitionsrendite (ROI) ist.

In der Vergangenheit waren Funkzugangsnetze (RANs) und Kernnetze in Bezug auf die Entwicklung von Standards nicht aufeinander abgestimmt, und 5G war die einzige Technologie, die aufgrund ihrer Unterstützung für NSA- und SA-Netzwerke eine Brücke schlagen konnte. Praktiken und Statistiken zeigen, dass 5G NSA-Netze zu hohen Investitionen in 4G-Netze führen können. Dies liegt daran, dass für eine solche Vernetzung sowohl eine 4G- als auch eine 5G-Netzabdeckung erforderlich ist und der Aufbau von 5G NSA-Netzen (Option 3) auf 4G-Netze angewiesen ist. Die 5G NSA-Vernetzung erfordert außerdem hohe Netzaufbaukosten aufgrund der komplexen Zusammenarbeit zwischen 4G-eNodeBs und 5G-gNodeBs sowie einer zu komplizierten Netzauswahl für Endgeräte. Daher ist die 5G SA-Vernetzung, die jetzt für die kommerzielle Nutzung bereit ist, die optimale Wahl im Hinblick auf die Kapitalrendite (ROI).