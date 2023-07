US-Anleihen weiter im Plus - Renditen zurück auf tiefsten Stand seit Ende Juni

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im Handelsverlauf einen kleinen Teil ihrer Gewinne abgegeben. Zuletzt stieg der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,22 Prozent auf 113,00 Punkte. Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen ging es - wie in den Tagen zuvor - zugleich weiter abwärts. Sie fiel auf 3,74 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Juni.

Zur Wochenmitte erwies sich der überraschend starke Rückgang der Inflation in Großbritannien im Juni, verglichen mit dem Monat zuvor, als Antrieb für die Anleihemärkte dies- und jenseits des Atlantiks. Die Zinserwartungen an die britische Notenbank wurden dadurch gedämpft. Auch in den USA sind die Inflationsraten rückläufig, sodass die nächste Woche erwartete Zinsanhebung die letzte im aktuellen Straffungszyklus sein könnte.

Aktuelle Konjunkturdaten lieferten einen weiteren Hinweis darauf, dass die jüngsten Zinsanhebungen bereits Wirkung zeigen: Die Bautätigkeit in den USA entwickelte sich im Juni schwach, allerdings nach einem sehr starken Vormonat. Zuletzt hat sich die Lage auf dem Immobilienmarkt zwar etwas entspannt, weil die Hypothekenzinsen gesunken sind, die kräftig gestiegenen Zinsen stellen aber nach wie vor eine Belastung für den Häusermarkt dar./ck/he