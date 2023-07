Abcourt reicht den technischen Bericht und die wirtschaftliche Erstbewertung für das Projekt Sleeping Giant ein

Rouyn-Noranda, Kanada, 19. Juli 2023 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den technischen Bericht und die wirtschaftliche Erstbewertung für das Projekt Sleeping Giant gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Disclosure Standards for Mining Projects eingereicht hat. Der technische Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report & Preliminary Economic Assessment for Sleeping Giant Project, Eeyou Istchee James Bay, Québec, Canada“ vom 19. Juli 2023 (mit einem Gültigkeitsdatum vom 7. Juni 2023), wurde für Abcourt von der Firma InnovExplo aus Val-d‘Or erstellt. Der technische Bericht ist auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil von Abcourt verfügbar.