Saturn Oil & Gas Inc. meldet Verfall von Warrants und Änderung einer Beteiligung

Calgary, Alberta - 19. Juli 2023 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL)(FWB: SMKA)(OTCQX: OILSF)(„Saturn“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass die Mehrheit der ausstehenden Warrants des Unternehmens zwischen dem 3. Juni 2023 und dem 7. Juli 2023 verfallen sind und der größte Aktionär des Unternehmens GMT Capital Corp. („GMT“) und einige Tochtergesellschaften von GMT kürzlich den Erwerb von 6.994.049 zusätzlichen Stammaktien („Stammaktien“) von Saturn angekündigt haben, was mit Stand vom 30. Juni 2023 zu einer Aktienbeteiligung von 34.531.029 Stammaktien führte, die etwa 24,91 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Saturn ausmachen.

Warrant-Verfall

Der Verfall der SOIL.WT.B-Warrants vom 7. Juli 2023 zusammen mit dem zuvor gemeldeten Verfall vom 3. Juni 2023 und zugehörigen Broker-Warrants hat in der Kündigung von insgesamt verwässernden 30.536.134 Warrants und Optionen geführt, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

Warrant-Gruppe: Anzahl der Warrants: Anzahl Stammaktien, die umtauschbar sind in: Börsengehandelt: SOIL.WT 268.333.333 13.416.666 Ja SOIL.WT.B 13.663.717 13.663.717 Ja Broker-Optionen 2.132.866 3.455.751 Nein Gesamt 30.536.134

Über GMT Capital Corp.

GMT Capital Corp. ist Manager der Bay Resource Partners Funds. GMT Capital wurde 1993 von Tom Claugus gegründet und hat seinen Sitz in Atlanta (Georgia, USA). Das Unternehmen investiert sowohl in lang- als auch in kurzfristige Positionen in allen Märkten und Sektoren.