Wirtschaft Union für Abschaffung von 1- und 2-Cent-Münzen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In Deutschland wird die Forderung nach Abschaffung der 1- und 2-Cent-Münzen wieder laut. "Ich stehe der Abschaffung der 1- und 2-Cent-Münzen positiv gegenüber", sagte Andreas Mattfeldt (CDU), Haushaltspolitiker in der Unions-Bundestagsfraktion, der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).



Schließlich werde in einigen Staaten der Eurozone "bereits erfolgreich ohne diese Münzen gearbeitet". In Italien, Belgien oder den Niederlanden sind die Cent-Stücke aus dem Zahlungsverkehr genommen worden, sie sind aber weiterhin gültig. An den Kassen wird auf- oder abgerundet.