YuanTech Solar hat einen 40MW-Modulliefervertrag mit dem belgischen Vertriebsunternehmen Suntrans unterzeichnet

SHANGHAI, 20. Juli 2023 /PRNewswire/ -- YuanTech Solar, ein neuer Photovoltaik-Hersteller in China, gab bekannt, dass das Unternehmen einen Liefervertrag mit Suntrans New Energy BV, einem belgischen Anbieter von Solarlösungen, unterzeichnet hat. Der CEO von Suntrans, Herr Jan Claesen, und der Generaldirektor von YuanTech Solar, Herr Cao Mingjing, nahmen an der Unterzeichnungszeremonie teil. Im kommenden Jahr werden PV-Module mit einer Kapazität von insgesamt 40 MW geliefert werden. Gemäß dem Auftrag wird das Unternehmen bald die ersten rein schwarz gehaltenen Typ-N-TOPCon-Module mit einer Kapazität von 2,4 MW liefern.

Am 19. Juli haben Herr Jan Claesen und sein Team den Produktionsstandort von YuanTech Solar in Chuzhou besucht und sich begeistert gezeigt von der intelligenten Produktionslinie und der vollautomatischen und effizienten Produktion. Herr Jan Claesen sagte, das Unternehmen habe sein Vertrauen in die Zusammenarbeit mit YuanTech Solar weiter vertieft, und hofft, dass die beiden Seiten auch in Zukunft weiterhin zusammenarbeiten werden, um Ergebnisse zu erzielen, die für beide Seiten von Vorteil sind.