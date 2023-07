COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau' zu Diskriminierung:

"Was die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung aus dem Allgemeinen Gleichstellungsgesetz machen will, ist eine allgemeine Mobilmachung all jener, die alle Probleme in ihrem Leben auf Diskriminierung zurückführen. So soll zur Glaubhaftmachung der Diskriminierung die Aussage der betroffenen Personen als "hinreichendes" Indiz ausreichen. Oder auch das Versäumnis eines Arbeitgebers, eine Beschwerdestelle einzurichten. In der Praxis wird das eher zu mehr Diskriminierung führen. Alleinerziehende Mütter werden erst gar nicht zum Bewerbungsgespräch eingeladen und aus welchem Grund ein Vermieter bei Dutzenden oder Hunderten, die eine Wohnung wollen, jemandem nicht die Wohnung gibt, muss er nicht begründen./yyzz/DP/he