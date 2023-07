ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum neuen Netzwerk empirische Steuerforschung:

"Die Reform der Grundsteuer zeigte zuletzt, dass Deutschland ein Datenproblem hat. Auch in der Debatte um die Erbschaftssteuer in Bayern sieht man dieses Datenproblem: Betroffene berichten, sie müssten ihre Heimat am Tegernsee verlassen, weil sie zur Finanzierung der Erbschaftssteuer ihr Familieneigentum veräußern müssten. Doch wie viele Personen das konkret betrifft, das weiß eigentlich keiner so genau.So ist die Idee (des Bundesfinanzministeriums) eine entsprechende Schnittstelle zu schaffen, an der durch Austausch Daten besser aufbereitet oder erforscht werden können, sehr gut. Denn am Ende profitieren alle von transparenteren und gerechteren Steuergesetzen. Dafür müssen sich aber alle relevanten Stellen von Finanzverwaltung über Unternehmensregisterstellen bis hin zu Statistikern und Datenschützern aktiv daran beteiligen."/yyzz/DP/he