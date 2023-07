Viele Wähler in Thailand befürchten jetzt, dass sich trotz des Wahlsieges der demokratischen Kräfte an der politischen Situation nichts ändern wird. Beobachter rechnen mit größeren Protesten./cfn/DP/zb

Hauptgrund für das Scheitern Pitas und seiner Partei ist deren Vorhaben, das kontroverse Lèse-Majesté-Gesetz zu ändern. Thailand bestraft durch das Gesetz Majestätsbeleidigung so hart wie kaum ein anderes Land. Es drohen langjährige Haftstrafen. Bislang galt der Artikel 112 als unantastbar. Viele konservative Parlamentarier lehnen eine Regierung, an der die MFP in irgendeiner Form beteiligt ist, wegen der Reformpläne strikt ab.

BANGKOK (dpa-AFX) - Das Parlament in Thailand wird erst in der kommenden Woche erneut versuchen, einen Ministerpräsidenten zu wählen. Die beiden Kammern würden am nächsten Donnerstag (27. Juli) zusammenkommen, um einen neuen Anlauf zu nehmen, teilte Parlamentssprecher Wan Muhamad Noor Matha mit. Der prodemokratische Wahlsieger Pita Limjaroenrat darf dabei nicht mehr antreten.

