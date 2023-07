Um von der Wahrscheinlichkeit einer positiven Auflösung der vorliegenden inversen SKS-Formation überdurchschnittlich profitieren zu können, sollten erst ein Tagesschlusskurs oberhalb von 1,6555 AUD abgewartet werden. In diesem Szenario könnten dann rasch wieder die Jahreshochs bei 1,6787 AUD in den Fokus rücken, eine weitere Zielmarke auf der Oberseite würde sich darüber um 1,7315 AUD einfinden. Ein Verbleib im Rahmen der rechten Schulter bleibt dagegen folgenlos. Erst unterhalb von 1,6225 AUD würden sich die Hinweise auf einen erneuten Test des diesjährigen Aufwärtstrends mit Zielen um 1,6050 AUD verdichten.

Fazit

Tagesschlusskurse oberhalb von 1,6555 AUD würden Hinweise auf Kursgewinne zunächst an die Jahreshochs bei 1,6787 AUD liefern, darüber sogar an die Kursmarke von 1,7315 AUD. Für dieses Szenario könnte dann der Aufbau von Long-Positionen beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB7UE2 in Erwägung gezogen werden. Die mögliche Gesamtrenditechance beliefe sich auf 159 Prozent, Ziele im Schein von bei 4,45 und 7,64 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte allerdings das Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei 1,6443 AUD noch nicht überschreiten, woraus sich im Schein ein äquivalenter Stopp-Kurs von 2,37 Euro ergeben würde.