TUMI kündigt zweite globale Partnerschaft mit Tottenham Hotspur an

New York (ots/PRNewswire) - TUMI unterstützt den Fußballclub auf seiner

Asien-Pazifik-Tour vor der Saison



Heute gaben die internationale Reise- und Lifestyle-Marke https://c212.net/c/lin

k/?t=0&l=de&o=3923548-1&h=2273234706&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%

3D0%26l%3Den%26o%3D3923548-1%26h%3D3410900089%26u%3Dhttp%253A%252F%252Ftumi.com%

252F%26a%3DTUMI&a=TUMI und der Tottenham Hotspur Football Club ihre zweite

globale Partnerschaft bekannt, in deren Rahmen TUMI nach dem Erfolg der

letztjährigen Partnerschaft in Korea zum offiziellen Partner der

Asien-Pazifik-Tour vor Saisonbeginn des Clubs ernannt wird.



In diesem Jahr unterstützt TUMI das Team während seiner Asien-Pazifik-Tour,

besucht Perth, Bangkok und Singapur und feiert vom 23. bis 26. Juli in Singapur

mit besonderen Aktionen. Zu den Aktionen gehört ein exklusives Event im

TUMI-Store im ION Einkaufszentrum in Singapur mit Auftritten von

Markenbotschaftern und den Tottenham Hotspur Spielern Son Heung-min und

Richarlison, mit Kundengeschenken, Fototerminen und Autogrammstunden.