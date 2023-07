GOLDMAN SACHS stuft Daimler Truck auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Daimler Truck nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Analystin Daniela Costa merkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zunächst an, dass die Jahresziele des Nutzfahrzeugherstellers vor einigen Tagen schon angehoben worden seien. Sie schätzt, dass die aktuellen Neuigkeiten daher nur begrenzten Einfluss auf die Aktien haben werden./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 22:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 32,99EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m