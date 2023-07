Wirtschaft Landwirte erwarten niedrigste Erdbeerernte seit 25 Jahren

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erdbeerernte in Deutschland wird in diesem Jahr voraussichtlich noch geringer ausfallen als im bereits verhältnismäßig schlechten Erntejahr 2022. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag nach einer ersten Schätzung mitteilte, erwarten die landwirtschaftlichen Betriebe eine Ernte von rund 84.700 Tonnen Erdbeeren im Freiland.



Das wäre die niedrigste Erntemenge seit 1998 (81.500 Tonnen). Damit liegt die Erntemenge voraussichtlich 14 Prozent unter der geringen Erdbeerernte des Jahres 2022 von 98.500 Tonnen. In den Jahren 2017 bis 2022 lag die durchschnittliche Erntemenge bei 110.400 Tonnen und damit 23 Prozent höher als die erwartete Ernte im Jahr 2023.