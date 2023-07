Goldman belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 22,90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hellofresh nach Eckdaten zum zweiten Quartal und angepassten Jahreszielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,90 Euro belassen. Es sei beeindruckend, wie deutlich die Erwartungen beim operativen Ergebnis (Aebitda) übertroffen worden seien, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie schätzt aber, dass dies zum Teil auch mit verschobenen Marketingaufwendungen im Zusammenhang steht. Anleger dürften auch eine enttäuschende Anzahl aktiver Kunden kritisch im Fokus haben./tih/gl

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,29 % und einem Kurs von 22,76EUR gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 22,90 Euro