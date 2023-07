Lattice erweitert Investitionen in Europa, stärkt Führungsteam und kündigt Lokalisierung der gesamten Produktpalette an

San Francisco and London (ots/PRNewswire) - Lattice, eine führende

Personalmanagement-Plattform, will das Wachstum und den Geschäftserfolg globaler

Teams fördern und bietet deshalb ihre Produkte jetzt auch in weiteren lokalen

Sprachen an: Deutsch, Französisch, Kanadisches Französisch sowie Britisches

Englisch.



Die führende Plattform für Personalmanagement Lattice, gab heute bekannt, dass

das Unternehmen seine internationalen Investitionen erheblich ausweiten wird.

Lattice unterstützt Unternehmen dabei erfolgreiche Teams aufzubauen und in ihre

Mitarbeiter zu investieren mit einer Vielfalt an Produkten, die die persönliche

und professionelle Entwicklung mit Unternehmenszielen verbindet. Die Sprachen

Deutsch, Französisch, Kanadisches Französisch und Britisches Englisch werden ab

September diesen Jahres angeboten. Dadurch wird die Produktsuite von Lattice

einem breiteren internationalen Markt zugänglich gemacht.