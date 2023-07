Recharge Resources veröffentlicht NI 43-101-konformen Fachbericht für die Lithiumkonzession Pocitos 1

Vancouver, BC – 20. Juli 2023 / IRW-Press / - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf SEDAR einen unabhängigen Fachbericht (der „Bericht“) veröffentlicht hat, der in Übereinstimmung mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt wurde. Der Bericht bestätigt die Ergebnisse der ersten Explorationsarbeiten auf dem Projekt Pocitos 1 in der Nähe der Gemeinde Pocitos in der argentinischen Provinz Salta.