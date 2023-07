Tearlach entdeckt in den Georgina-Konzessionen Pegmatite

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 20. Juli 2023 / IRW-Press / - Tearlach Resources Limited (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) („Tearlach“ oder „das Unternehmen“) freut sich, über die Fortschritte in seinem Sommerexplorationsprogramm in den Georgina-Konzessionen bei Jellicoe in Nordwest-Ontario zu berichten. Die Konzessionsgebiete – bestehend aus Georgina Stairs, Georgina East sowie neu abgesteckten Claims – haben eine Gesamtfläche von rund 239 Quadratkilometer (Abbildung 1). Ziel der Exploration ist hier die Auffindung einer pegmatitgebundenen Lithiummineralisierung ähnlich jener im westlich gelegenen Konzessionsgebiet Georgia Lake, das von der Firma Rock Tech erschlossen wird. Die Arbeiten am Standort mit geologischen Kartierungen und Probenahmen aus Aufschlüssen haben Mitte Mai begonnen. Bisher wurden rund 20 % der Konzessionsfläche erschlossen.

Eckdaten:

Ein wichtiger Meilenstein ist die Entdeckung von elf Pegmatitausbissen, die sowohl natrium- als auch kaliumreiche Varietäten aufweisen. Es sind die ersten dokumentierten Pegmatite des Konzessionsgebiets, und das Vorkommen einer sowohl natrium- als auch kaliumhaltigen Mineralisierung deutet darauf hin, dass eine Fraktionierung der Pegmatitschmelze stattgefunden hat, die lithiumreiche Endbestandteile hervorgebracht haben könnte. Bei seinen laufenden geochemischen Probenahmen konzentriert sich Tearlach vor allem auf die Definition von geochemischen und mineralogischen Vektoren, die in möglicherweise mit Lithium angereicherte Bereiche des Systems führen.

Auf Grundlage der Pegmatitentdeckungen im Juni hat Tearlach 46 weitere Claims abgesteckt, die direkt an den südlichen Teil des Konzessionsgebiets Georgina East angrenzen und sich auf einer offenen Fläche befinden (Abbildung 1). Die Georgina-Konzessionen umfassen aktuell 1131 Parzellen (Claims) und erstrecken sich über eine 26 km x 12 km große Fläche.

Explorationsziele:

Die spodumenhaltigen Pegmatite in anderen Teilen der Region sind reich an Natrium, wobei Aplit in den äußersten Zonen und grüner Muskovit in den innersten Zonen in Verbindung mit Spodumen vorzufinden ist. Dass im Rahmen der jüngsten Arbeiten in den Konzessionsgebieten sowohl Aplit als auch grüner Muskovit entdeckt wurde, deutet darauf hin, dass hier möglicherweise auch spodumenführende Pegmatite eingelagert sind. Tearlachs Explorationsteam wird sich in den nächsten Monaten vor allem auf diese Gebiete konzentrieren.