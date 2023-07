Alle drei Jahre bietet der renommierte Kongress der European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology (EAVPT) die beste internationale Gelegenheit für Veterinärpharmakologen, Toxikologen, Umweltforscher, translationale Forscher und auch Pharmaunternehmen, Ideen auszutauschen, Innovationen zu diskutieren und sich in einem evidenzbasierten wissenschaftlichen Forum zu treffen. Dieses Jahr fand der Kongress vom 2. bis 5. Juli in der belgischen Hirtenstadt Brügge statt und stand unter dem Motto "Unsere Gesundheit, unsere Tiere, unsere Umwelt".