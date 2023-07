Hublot zählt die Tage bis zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023

Hublot, die führende Marke für präzise Zeiterfassung im Fußball, ist bei der Vorzeige-Meisterschaft zum dritten Mal als offizieller Zeitnehmer vertreten

NYON, Schweiz, 20. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die FIFA-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 beginnt schon bald! Hublot wird als offizieller Zeitnehmer dabei sein und die Zeit bei jedem der 64 Spiele der Meisterschaft erfassen, vom ersten Gruppenspiel im Eden Park in Auckland zwischen Neuseeland und Norwegen am 20. Juli bis zum Endspiel in Sydney am 20. August. Bei jedem Spiel wird die Zeit von Hublot angezeigt; hierzu kommen die offiziellen Anzeigetafeln in Form der legendären Big Bang, LED-Anzeigetafeln und die Big Bang E Gen3 von Hublot zum Einsatz, die Luxus-Smartwatch des Uhrenherstellers, die dem großartigsten Spiel der Welt gewidmet ist und sich am Handgelenk aller offiziellen Schiedsrichter der Meisterschaft befindet. Hublot Loves Football!