WARBURG RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Stratec nach einer Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 84 auf 57 Euro gekappt. Der Diagnostik-Spezialist werde von einer anhaltenden Nachfrageschwäche getroffen, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen daher an die neue Realität an. Bislang hätten Gewinnwarnungen von Stratec für Anleger eigentlich immer gute Gelegenheiten geschaffen, doch dieses Mal sei die Situation eine andere. Heider rät wegen der verloren gegangenen Glaubwürdigkeit nicht mehr zum Kauf./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STRATEC Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,14 % und einem Kurs von 50,20EUR gehandelt.