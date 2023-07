Berlin (ots) - In Zusammenarbeit mit der Berliner Digital-Agentur Buzzmatic

nimmt parfumdreams über 390.000 Posts der 1.000 reichweitenstärksten deutschen

Instagram Influencer unter die Lupe.



Die I3-Studie bietet einen tiefen Einblick in das Posting-Verhalten von

millionenfach geliketen Instagram-Profilen von Toni Kroos, Pamela Reif, Unge,

Lena Mayer Landrut, Shirin David, Bastian Schweinsteiger, Dagi Bee und noch

vielen weiteren Persönlichkeiten, denen wir Tag für Tag auf Instagram begegnen.





Kernergebnisse des I3 - Instagram Influencer Index:(https://www.parfumdreams.de/i3-instagram-influencer-index/)- Etablierung von Influencer Marketing: 70 % der Top 1.000 Influencer haben inden letzten 3 Jahren mindestens einen gesponserten Post veröffentlicht, waszeigt, dass Influencer Marketing ein fester Bestandteil derMarketingstrategien geworden ist.- Fashion dominiert die Szene: Modeunternehmen stellen 37 % aller gesponsertenPosts und Zalando hat sich als aktivste Marke etabliert. Diese Zahlen zeigen,dass Mode- und Lifestyle-Themen die treibende Kraft im Influencer Marketingsind.- Werbekönig: Designer und Shopping-Queen-Richter Guido Maria Kretschmer stichtmit einem unglaublichen Anteil von 68 % Werbung in seinen Posts heraus. Er istein leuchtendes Beispiel dafür, wie stark Werbepartner auf prominentePersönlichkeiten setzen.- Rekordbrecher: Sylvie Meis erzielte mit ihrem gesponserten Post für die MarkeGlamira beeindruckende 1,3 Millionen Likes und zeigt damit die enormeReichweite und Anziehungskraft, die Influencer auf ihre Follower ausübenkönnen.- Wandel der Plattformen: Die Studie zeigt einen leichten Rückgang derInfluencer Marketing Aktivität auf Instagram, was auf den wachsendenStellenwert anderer Plattformen wie TikTok, Twitch oder YouTube Shortshindeutet. Dies zeigt, dass sich das Influencer-Marketing ständigweiterentwickelt und anpasst.Die I3-Studie bietet exklusive Einblicke in die Welt des Influencer-Marketingsund hebt die Marken, Branchen und Influencer hervor, die die Branche prägen. Mitfaszinierenden Geschichten, aufschlussreichen Daten und überraschenden Faktenerweist sich diese Studie als wertvolle Informationsquelle für Marken,Marketingagenturen und Konsumenten.Ermöglicht wurde die Auswertung der riesigen Datenmenge durch ein eigens für dieStudie entwickeltes KI-Modell. "Wir stellen Daten zur Verfügung, die es indiesem Umfang für den deutschen Markt noch nicht gibt", erklärt Daniel Lang,Prokurist der Parfümerie Akzente GmbH.Die vollständige Studie finden Sie hier:https://www.parfumdreams.de/i3-instagram-influencer-indexÜber das Unternehmen: Parfumdreams ist ein führender Händler für hochwertigeBeautyprodukte in Deutschland und betreibt Online-Shops in 15 weitereneuropäischen Ländern. Das Unternehmen bietet eine umfangreiche Auswahl anPflegeprodukten, Düften und Make-up von exklusiven Marken. Mit Engagement fürQualität und Service setzt parfumdreams neue Standards für Online-Shopping inder Beauty-Branche.