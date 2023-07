BRÜSSEL, 20. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die neue Investitionsstrategie der Europäischen Union (European Union) kann die Rolle Latein (Latin)-Amerikas und der Karibik als wichtiger Teil der Lösung regionaler und globaler Herausforderungen, einschließlich Klimawandels, Biodiversität und Nahrungsmittelunsicherheit stärken. Das betont IDB-Präsident Ilan Goldfajn auf einem historischen Gipfeltreffen zwischen den beiden Regionen, bei dem die Regierungen der Europäischen Union und der Gemeinschaft der Staaten Lateinamerikas und der Karibik zum ersten Mal seit acht Jahren zusammenkamen.

Die „New Agenda to strengthen the EU's partnership with Latin America and the Caribbean" (Neue Agenda zur Stärkung der Partnerschaft zwischen der EU, Lateinamerika und der Karibik) legt die Ziele Europas zur Wiederbelebung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen dar. Die Agenda sieht vor, die Investitionen der EU durch das Global Gateway-Programm zu erhöhen, um die bestehenden Lücken zu schließen.

„Lateinamerika ist jetzt optimal aufgestellt, um Teil der Lösung für die größten Herausforderungen der Welt zu sein, einschließlich Klimawandel, Nahrungsmittelunsicherheit und Schutz der Biodiversität. Durch eine engere Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor Europas und unserer Region kann diese Chance Wirklichkeit werden", so Präsident Goldfajn.

Lateinamerika ist der Schlüssel für den Übergang zu sauberer Energie. 30 % der gesamten Energieversorgung Lateinamerikas und der Karibik stammen aus erneuerbaren Quellen - doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt - und wenn entsprechend genutzt, könnte diese Zahl exponentiell steigen. Hier befinden sich zwei Drittel der weltweiten Lithium- und 38 % der Kupfervorkommen, beide von entscheidender Bedeutung für die Produktion von sauberer Energie und Elektrofahrzeugen, einschließlich der von europäischen Automobilherstellern hergestellten Fahrzeuge. Die Region ist ebenso der weltweit größte Nettoexporteur von Nahrungsmitteln, könnte aber mit den richtigen Reformen und Investitionen achtmal mehr Nahrungsmittel produzieren und damit die Nahrungsmittelunsicherheit verringern.