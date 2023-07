Daimler Truck steigert operativen Gewinn stärker als gedacht

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat dank guter Geschäfte im vergangenen Quartal überraschend viel Betriebsgewinn eingestrichen. Der Konzern begründete dies mit einem starken Absatz, einer robusten Preisdurchsetzung und einer positiven Entwicklung des Service-Geschäfts. Ganz unerwartet kamen die guten Zahlen aber nicht, denn das Management hat erst kürzlich seine Ziele für Absatz, Umsatz und Marge angehoben und einen umfangreichen Aktienrückkauf angekündigt. An der Börse blieb die Reaktion am Donnerstagmorgen überschaubar.

Die Aktie gab am Morgen moderat nach und knüpfte damit an starke Kursverluste des Vortages an. Obwohl die Aktie seit Mitte Mai eine Berg- und Talfahrt hingelegt hat, ging es in der Tendenz zuletzt weiter aufwärts. Seit Jahresbeginn hat das Papier gut 13 Prozent an Wert hinzugewonnen, womit der Kurs inzwischen wieder das Niveau zum Börsengang Ende 2021 erreicht hat. Auch das bisherige Hoch aus dem Januar 2022 bei gut 35 Euro rückt näher.