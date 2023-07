VANILLA Automation Steirisches Maschinenbau-Start-up schafft mehr Flexibilität in der E-Mobility-Produktion

Grambach/Graz (ots) - Neues innovatives Produktionskonzept zur automatischen

Montage von Antrieben für Elektrofahrzeuge



VANILLA Automation startet mit der Markteinführung eines neuen innovativen

Produktionskonzepts zur automatischen Montage von Antrieben für

Elektrofahrzeuge.



Henry Ford setzte vor über 100 Jahren mit den ersten Produktionsstraßen neue

Maßstäbe in der Massenproduktion. Viele der heutigen Produktionslinien haben

noch immer ein artverwandtes Grundprinzip und einen wesentlichen Nachteil

gemeinsam: Es fehlt an Flexibilität. Bei Produkt- oder Stückzahländerungen sind

kostspielige Umbauten sowie lange Produktionsunterbrechungen notwendig.

Zusätzlich bringt die Inbetriebnahme von starr verketteten Anlagen im Bereich

der Elektromobilität viele Probleme mit sich, da die vergleichsweise neu

entwickelten elektrischen Fahrzeugantriebe (Anm.: im Vergleich zu klassischen

Antriebssträngen mit Verbrennungsmotoren) bei Produktionsstart noch die eine

oder andere Überraschung bei den Montageprozessen bereithalten. Das bringt

wiederum Anlagenbetreiber und Maschinenlieferanten in der Hochlaufphase immer

wieder in Nöte. Hier setzt VANILLA mit einem neuen Konzept an und bringt mit

einer destruktiven Innovation die klassischen Produktionsstraßen zu Fall.

Flexible und eigenständige Module, welche aus Standardzellen aufgebaut sind,

werden in einem Netzwerk durch vollautomatische Roboter zu einem Gesamtsystem

verbunden. Dieser Grundgedanke ist freilich nicht neu, wird aber erst jetzt

durch den neuen VANILLA-Standard leistbar: Die Anlagen bei VANILLA kommen aus

einem Baukasten mit hauseigenem VANILLA Transportsystem, welche für die

automatische Montage von Elektroantrieben technisch maximiert und

kostentechnisch ausoptimiert werden. Angeboten und produziert werden die Anlagen

mit Partnern in Kundennähe ("Local-for-Local"-Prinzip).