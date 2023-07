JEFFERIES stuft DWS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Ein nach wie vor schwaches Umfeld belaste weiterhin das organische Wachstum beim verwalteten Vermögen, schrieb Analyst Tom Mills in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Die von ihm beobachteten Fondsgesellschaften sähen im historischen Kontext günstig aus, ein wesentlicher Umschwung werde aber nur mit einem verbesserten Ausblick in puncto Kapitalflüsse kommen./edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 17:40 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 29,24EUR gehandelt.