- Toyota hat die Auszeichnung "Arbeitgeber der Zukunft" erhalten

- Mit dem Siegel ermöglichen das Deutsche Innovationsinstitut für

Digitalisierung und Nachhaltigkeit (DIND) und das DUP UNTERNEHMER-Magazin es

Unternehmen, dass sie auf einem immer enger werdenden Arbeitsmarkt für

Bewerberinnen und Bewerber sichtbarer werden

- Claus Keller, General Manager People & Innovation bei der Toyota Deutschland

GmbH, erklärt, warum das Arbeitgeber-Siegel für sein Unternehmen so wertvoll

Laut einer Umfrage der deutschen Industrie- und Handelskammern sehen 60 Prozent

aller befragten Unternehmen den Fachkräftemangel als größte künftige

Herausforderung an: Zeit etwas daran zu ändern. Mit dem Siegel "Arbeitgeber der

Zukunft" ermöglicht das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und

Digitalisierung (DIND) gemeinsam mit dem DUP UNTERNEHMER-Magazin zukunftsfähigen

Unternehmen mehr Sichtbarkeit auf dem Arbeitsmarkt und möchte damit einen

Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels leisten.





Siegel zeichnet die Besten ausEiner der Vorteile des Siegels: Es zeichnet auch mittelständische Unternehmenaus. Denn diese sind stark vom Fachkräftemangel betroffen. Unternehmen müssensich einem strengem Prüfprozess unterziehen, um die Auszeichnung zu erhalten.Dafür müssen sich Unternehmen unterhttps://dind.info/checks/smart-company-check/ einen detaillierten Fragebogenbeantworten. Im Anschluss prüft das DIND weitere digitale Kanäle sowie Stimmenaus der Belegschaft bei Online-Portalen. Nur, wer dabei ausreichend Punktesammelt, darf das Siegel einsetzen.Der gesamte Prüfprozess sowie die Auszeichnung sind kostenfrei. Lediglich fürdie Nutzung des Siegels für die externe Kommunikation fällt eine faireLizenzgebühr an. Darin enthalten ist die Teilnahme an einem Unternehmer-Eventmit der persönlichen Preisübergabe sowie Platzierungen in den DUPUNTERNEHMER-Kanälen.Toyota zählt nunmehr zu den Trägern des Siegels. Als Teil der Automobilbranchemuss auch Toyota sich auf dem umkämpften Arbeitsmarkt behaupten. Im Interviewerklärt Claus Keller, General Manager People & Innovation bei der ToyotaDeutschland GmbH, warum die Auszeichnung für ihn so wichtig ist.Was bedeutet die Auszeichnung für Toyota?Claus Keller: Das Siegel "Arbeitgeber der Zukunft" beweist, dass wir in SachenPersonal- und Innovationsmanagement Vorreiter sind. Dazu trägt bei, dass wir dierichtigen Maßnahmen ergreifen, um uns an die aktuellen Entwicklungen des sichwandelnden Arbeitsmarkts anzupassen und ein attraktives Arbeitsumfeld bieten.Für Bewerberinnen und Bewerber ist es durch das Siegel leichter, Toyota als