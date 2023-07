o2 Telefónica und Ericsson gehen nächsten 5G-Entwicklungsschritt Erstes Cloud RAN im 26 GHz-Bereich in Europa liefert über 4 Gbit/s (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Telekommunikationsanbieter o2 Telefónica und der

Netzausrüster Ericsson gehen den nächsten Entwicklungsschritt für moderne

5G-Netze: Die Unternehmen haben die erste Ericsson Cloud RAN-Lösung in Europa im

Mobilfunknetz implementiert. Bei der neuartigen Cloud RAN-Architektur werden

Teile des Funkzugangsnetzes (RAN) virtualisiert. Im Wayra Innovation Hub - der

Startup-Schmiede von o2 Telefónica in München - setzten die Unternehmen mit der

"Datendusche" einen datenintensiven Anwendungsfall erfolgreich um. In

Kombination mit den eingesetzten Millimeterwellen im 26 GHz-Bereich erzielen o2

Telefónica und Ericsson Übertragungsgeschwindigkeiten von mehr als 4 Gigabit pro

Sekunde. Das ist ein Vielfaches von dem, was 5G aktuell im Alltag liefert.



Ericsson ist einer der weltweit führenden Anbieter von Cloud RAN-Lösungen. Der

Netzausrüster hat Cloud RAN bereits erfolgreich mit Mobilfunkanbietern in

Nordamerika und Australien implementiert. In Zusammenarbeit mit o2 Telefónica

ist dies nun erstmals auch in Europa gelungen.