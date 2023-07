Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Mehr als ein Drittel (39 Prozent) der Entscheiderinnen undEntscheider in deutschen Unternehmen würden Inhouse-Daten nicht innerhalb ihrerOrganisation teilen, um effizienter und innovativer agieren zu können. DasTeilen interner Daten mit externen Partnern kommt nur für zwölf Prozent derFührungskräfte in Frage. Die zentralen Gründe sind fehlendes Vertrauen in denNutzen und eine generelle Skepsis, sich zu öffnen. Das geht aus der Studie"Managementkompass Survey Open Company" (https://research.faz-bm.de/publikationen/soprasteria/managementkompass-survey-open-company-offen-fuer-mehr-wertschoepfung/) von Sopra Steria hervor.Um mit dem technologischen Fortschritt mithalten zu können, arbeitenOrganisationen zunehmend mit Start-ups oder gar Konkurrenten zusammen. Ford undVolkswagen kooperieren beispielsweise mit dem Tech-Startup Argo AI im Wettlaufum autonom steuernde Fahrzeuge. Zusammenschlüsse wie in der Automobilindustrieund in anderen Branchen funktionieren allerdings nur, wenn die Partneruntereinander Markt- und anonymisierte Kundendaten oder Software-Code teilen.Dazu sind in der Fläche wenige Unternehmen bereit: Nur zwölf Prozent derbefragten Entscheiderinnen und Entscheider würden interne Daten mit anderenUnternehmen oder Behörden teilen, um damit Prozesse zu verbessern oderInnovationen voranzutreiben. Mit der Bereitstellung von Kompetenzen habendagegen die wenigsten Organisationen Probleme. Auch Wissen und Ideen werden von41 Prozent extern und 78 Prozent intern geteilt."Die Zahlen zeigen, wie zurückhaltend Organisationen in Deutschland sind unddass Open Innovation und Zusammenarbeit an eine Grenze stoßen, wenn es um dasTeilen von Daten geht", sagt Torsten Raithel, Experte für Data & Analytics beiSopra Steria. "Daten sind für Unternehmen immer noch ein gut gehütetesGeheimnis, und in der öffentlichen Verwaltung erschweren häufig föderaleUnterschiede das Teilen von Daten über Bundesländergrenzen hinweg. Sowohl dieWirtschaft als auch der öffentliche Sektor sind gefordert, die passendenVoraussetzungen zu schaffen", so Raithel.Kooperationen scheitern am MisstrauenNachholbedarf sieht der Berater beim Aufbau einer Datenkultur: "Daten zu teilenheißt, sich ein Stückweit zu offenbaren und die puren Zahlen ohne Filter undohne Möglichkeit zur Beschönigung offenzulegen. Offenheit erfordert zudem einBewusstsein, dass Daten zu teilen keinen Know-how-Verlust bedeutet", sagtTorsten Raithel. Dieses Verständnis ist bei Unternehmen und Behörden inDeutschland nur schwach ausgeprägt. 48 Prozent der Befragten führen in derStudie fehlendes Vertrauen und Angst vor Missbrauch der geteilten Daten als