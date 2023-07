Der KI-Top-Pick der Bank of America! +57 Prozent allein seit Jahresbeginn!

Die Bank of America (BofA) hat ihre Kaufempfehlung für die ServiceNow-Aktie bestätigt. Das Kursziel wurde von 600 US-Dollar pro Aktie auf 700 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 16 Prozent gegenüber dem gestrigen Schlusskurs an der New York Stock Exchange (NYSE). Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.

ServiceNow ist laut BoFA-Analyst Brad Sills der "führende KI-Name für Workflow-Automatisierung". Unter dem Begriff Workflow-Automatisierung versteht man Software, welche Arbeitsabläufe durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben optimiert.