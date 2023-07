Jeder Zweite glaubt, dass künstliche Intelligenz seinen Alltag grundlegend verändern wird

Hamburg (ots) - Die Anwendung und Auswirkungen künstlicher Intelligenz rücken

immer stärker in den öffentlichen Fokus. Laut einer aktuellen Umfrage des Markt-

und Meinungsforschungsinstituts Ipsos in 31 Ländern vermutet die Mehrheit der

Deutschen (56%), dass Produkte und Dienstleistungen, die KI nutzen, ihren Alltag

in den nächsten drei bis fünf Jahren grundlegend ändern werden. Vor 18 Monaten

lag dieser Wert mit 44 Prozent noch deutlich niedriger.



Dabei sehen 42 Prozent der Befragten in Angeboten, die KI nutzen, mehr Vorteile

als Nachteile. Etwa ebenso viele (38%) stimmen dem nicht zu, jeder Fünfte (20%)

ist sich nicht sicher. Der Anteil der Bundesbürger, die angeben, dass Produkte

und Dienstleistungen mit KI sie nervös machen (46%) ist fast ebenso hoch wie der

Anteil derjenigen, die davon begeistert sind (43%).





Deutsche in Sachen KI gespaltenEntsprechend gemischt sind die Erwartungen an künstliche Intelligenz, nichtüberall werden Vorteile erwartet. So glaubt nur jeder vierte Deutsche (25%),dass sich durch die zunehmende Nutzung von KI in den nächsten drei bis fünfJahren die eigene Gesundheit verbessern wird, 47 Prozent vermuten hier keineÄnderung. Vier von zehn Befragten (39%) erwarten bessereUnterhaltungsmöglichkeiten was Fernseh- und Videoinhalte, Filme, Musik oderBücher betrifft. Etwa ebenso viele (40%) meinen, KI ändert in dieser Beziehungnichts. Weitere 37 Prozent glauben, dass der Einsatz künstlicher Intelligenzihnen mehr Zeit schenken wird, 41 Prozent sind der Ansicht, in dieser Hinsichtbleibt alles gleich.Jeder Dritte erwartet Veränderungen am ArbeitsplatzGrundsätzlich vermuten zwei von fünf Befragten (40%) eine Verschlechterung desdeutschen Arbeitsmarktes durch die Nutzung von KI, nur jeder Fünfte (20%)erwartet eine Verbesserung. Für den eigenen derzeitigen Arbeitsplatz halten 35Prozent der Deutschen eine Veränderung zum Positiven oder Negativen in dennächsten fünf Jahren für wahrscheinlich. Die Mehrheit (53%) erwartet allerdingskeine Änderungen für sich persönlich. Mit 19 Prozent glauben aktuell nochrelativ wenige Bundesbürger, dass KI in diesem Zeitraum ihren Arbeitsplatzersetzen wird, 71 Prozent halten dieses Szenario sogar für unwahrscheinlich.In Bezug auf die Entwicklung der deutschen Wirtschaft insgesamt rechnen 29Prozent mit negativen Konsequenzen durch die zunehmende Nutzung von künstlicherIntelligenz. Fast ebenso viele (27%) erwarten jedoch positive Impulse (27%),jeder Dritte (33%) vermutet keinerlei Auswirkungen.Größte KI-Euphorie in SchwellenländernIm Vergleich der 31 Länder, in denen die Studie durchgeführt wurde, fällt auf,