Funke-Verlegerin Julia Becker "Wir feiern bald Free-Funke-Tag" (FOTO)

Bonn (ots) - Funke-Verlegerin Julia Becker spricht im journalist-Interview über

die wirtschaftlichen Herausforderungen der Branche, Funkes Austritt aus dem

Verlegerverband BDZV und darüber, wie der jahrelange Zwist zwischen den

WAZ-Familien Funke und Brost unternehmerische Entscheidungen erschwert hat. Fast

zwei Jahre ist es her, dass die letzten Minderheitsanteile in den Besitz von

Becker und ihren Geschwistern, den Nachfahren von WAZ-Mitgründer Jakob Funke,

übergegangen sind. "Wir feiern bald Free-Funke-Tag", sagt Becker dazu. "Das war

ein echter Gamechanger, strategische Entscheidungen fortan einvernehmlich

treffen und ihre Umsetzung einfordern zu können", so die heutige

Aufsichtsratsvorsitzende. Bis 2021 habe es wegen der Ausschüttungspraxis "nahezu

null Spielraum" für Digitalstrategien gegeben.



Die Übernahme der Anteile der Familie Brost, die Einführung eines Aufsichtsrats,

die Umbenennung von WAZ zu Funke und der Deal mit Axel Springer, bei dem Funke

ein großes Print-Portfolio erwarb - das habe alles zusammengehört, so Becker.

Die Springer-Titel habe man auch wegen ihrer Online-Expertisen gekauft.

Inzwischen hat Funke das 100.000. E-Paper im Portfolio der Regionalzeitungen

gefeiert - für Becker "ein Schritt nach vorn, der undenkbar gewesen wäre, als

wir ohne Digitalstrategie auch noch untereinander zerstritten waren". Die Lage

sei 40 Jahre lang so verfahren gewesen, dass es keine einheitlichen Lösungswege

gegeben habe. "Digital first kam daher spät, aber rechtzeitig genug, um das

Ruder noch rumzureißen." An Printmedien will Funke aber weiterhin festhalten.

"Das Analoge aufzugeben, wäre ebenso falsch, wie zuvor die Vernachlässigung des

Digitalen war", so Becker.