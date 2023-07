Dividenden-Aktien mit Rabatt – Juli 2023

Gehen wir etwas mehr ins Detail und untersuchen nun, in welchen Branchen es die höchsten Dividendenrenditen gibt. Die Energiebranche (Energy) bietet mit durchschnittlich 3,8 Prozent die höchste Dividendenrendite. In dieser Branche sind in erster Linie Energiekonzerne wie Exxon Mobile , Chevron oder ConocoPhillips , die als zyklische Dividendenzahler bekannt sind. Darauf folgen die Branchen Versorger (Utilities) sowie Immobilien (Real Estate) mit einer mittleren Dividendenrendite von 3,2, bzw. 3,1, Prozent. Während die Branche der Versorger Unternehmen wie Nextera Energy oder The Southern Company beinhaltet, finden sich in der Immobilienbranche spannende REITs wie Realty Income oder American Tower .

