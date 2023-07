PERSOX ist auf Wachstumskurs und sucht nach 11 neuen Mitarbeitenden (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Inning am Ammersee (ots) - PERSOX schreibt Erfolgsgeschichte. In Deutschland undÖsterreich vertrauen immer mehr Verbände wie der Volkswagen und AudiPartnerverband, der Verband der Vermittler und Servicepartner für Mercedes-Benz,der Verein der Österreichischen VW Audi SEAT Skoda Betriebe und zahlreicheAutohäuser der PERSOX GmbH bei der Mitarbeitergewinnung. Da die Wachstumshürdedes Fachkräftemangels für die Automobilbranche ein teilweise unumgänglichesProblem ist, ist die Methode von PERSOX sehr beliebt bei den örtlichenKFZ-Betrieben. Als Gründer und Geschäftsführer der PERSOX GmbH macht QuirinJosef Silbernagl genau darauf aufmerksam und hat sich der Aufgabe verschrieben,die Automobilbranche wieder zu alter Stärke zu führen und qualifizierteFachkräfte mit attraktiven Unternehmen zusammenzubringen. Auch die PERSOX GmbHbefindet sich auf Wachstumskurs und ist auf der Suche nach mehreren neuenTop-Talenten. Was die PERSOX GmbH als Arbeitgeber ausmacht und warum sich eineBewerbung lohnt, erfahren Sie hier.Der Fachkräftemangel stellt mittlerweile zahlreiche Branchen vor großeHerausforderungen. Ihnen fällt es immer schwerer, offene Stellen mitqualifizierten Fachkräften zu besetzen. Besonders betroffen ist auch dieAutomobilbranche. Quirin Josef Silbernagl ist Experte auf dem Gebiet derPersonalgewinnung für den Automobilbereich und kennt die herausforderndeSituation des Marktes damit genau. Er weiß jedoch auch, wie die Personalproblemeauch heute noch gelöst werden können. Bereits seit 2019 bringt er mit seinemSpezialisten-Team der PERSOX GmbH Arbeitnehmer und Arbeitgeber derAutomobilbranche zusammen. "Bei PERSOX steht immer der Mensch im Mittelpunkt",verspricht Quirin Josef Silbernagl. "Gemeinsam wollen wir die Automobilbranchemit passenden Fachkräften versorgen." Um der wachsenden Nachfrage gerecht zuwerden, ist die PERSOX GmbH auf der Suche nach Top-Talenten, die gemeinsam mitihnen wachsen und die Branche revolutionieren wollen. Warum sich eine Bewerbungbei dem Unternehmen lohnt, hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.Wie die PERSOX GmbH die Automobilbranche vorantreibtAls Full-Service-Dienstleister hilft die PERSOX GmbH Autohäusern, Kfz-Betriebenund anderen Unternehmen rund um das Thema Auto deutschlandweit dabei, vakanteStellen mit passenden Kräften zu besetzen. "Wir bieten neue Strategien, um demFachkräftemangel die Stirn zu bieten", erklärt Quirin Josef Silbernagl. "Hierfürverbessern wir in erster Linie die Sichtbarkeit unserer Partnerbetriebe, indemwir durchdachte Werbeanzeigen im Internet schalten und diese an die jeweiligeZielgruppe aussenden. Hier geht es darum, jene Kräfte zu erreichen, die bereits