Projektmanagement-Fähigkeiten glänzen bei Europas größtem Festival des Unternehmertums

Istanbul

Foundation) sponsert Preisverleihung in der Kategorie "Beste Anwendung von

Projektmanagement"



Die wesentliche Rolle, die Projektmanagement-Fähigkeiten in der Wirtschaft

spielen, wurde letzte Woche auf der Gen-E-Veranstaltung in Istanbul, Türkei,

hervorgehoben. Die von der Organisation JA Europe (Junior Achievement Europe)

organisierte Veranstaltung wurde von Teams aus mehr als 43 Ländern, das größte

Festival junger Unternehmer in der Region, besucht.





Tausende von Jungunternehmern in ganz Europa, die eine weiterführende Schule besuchen oder an einer Universität studieren, nahmen während des gesamten akademischen Jahres an der Veranstaltung teil, indem sie Unternehmen gründeten und Produkte entwickelten, die am Ende des Jahres zum Verkauf oder zur weiteren Entwicklung bereit waren. Diese Unternehmen wurden dann etablierten Persönlichkeiten der Branche zur Beurteilung vorgelegt, darunter Olivier Lazar, COO der PMIEF und VP of Social & Community Impact, PMI. Aus jedem Land wurde ein Gewinner gekürt, ebenso wie die Gesamtsieger in den einzelnen Kategorien. Die Preise wurden am Donnerstag, dem 13. Juli, im Rahmen einer Gala im WOW Conference Centre in Istanbul bekannt gegeben.

In Zusammenarbeit mit der PMIEF verlieh JA Europe den Preis für die beste Anwendung von Projektmanagement an Sodehal aus der Slowakei, ein Team von fünf jungen Männern im Alter von 17 und 18 Jahren, die eine virtuelle Visitenkarte über eine App entwickelt haben, die den einfachen und nachhaltigen Austausch von Kontaktdaten ermöglicht.

Marcel Michaliak von Sodehal sagte: "Projektmanagement-Fähigkeiten sind für junge Menschen so wichtig. Es hat uns wirklich geholfen, unser Produkt zu entwickeln und abzuliefern, vor allem das Zeitmanagement und die Kommunikationsfähigkeiten, die wir gelernt haben, halfen uns, unsere Pläne auf Kurs zu halten und sicherzustellen, dass alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten."

Olivier Lazar von der PMIEF sagte: "Es ist ein großes Privileg und eine große Ehre, an einer solchen Veranstaltung teilzunehmen. Diese jungen Leute sind unglaublich, und ich bin überwältigt von ihren Fähigkeiten und ihrer Kreativität. Um die schwierigen Herausforderungen, denen sich unsere Gesellschaft gegenübersieht, zu bewältigen, ist es heute wichtiger denn je, dass wir diese wunderbaren jungen Menschen unterstützen und betreuen und ihnen die Projektmanagementfähigkeiten vermitteln, die den Erfolg ihrer Projekte sicherstellen werden."

Die PMIEF arbeitet außerdem seit einigen Jahren mit der Organisation JA Europe zusammen, um ihrem Team von Fachleuten Projektmanagement-Schulungen anzubieten. JA Worldwide wurde für den Friedensnobelpreis 2023 nominiert - bereits die zweite Nominierung, die die Organisation erhalten hat.