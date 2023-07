Spitch stockt weiter auf und erweitert das Serviceangebot / Gründung eines Customer Success Departments und Zuwachs an strategischer Beratungskompetenz

Frankfurt/Zürich (ots) - Spitch (https://www.spitch.ch) , der führende, weltweit

tätige Schweizer Anbieter von Conversational AI-Lösungen mit Hauptsitz in

Zürich, erweitert sein Angebot an professionellen Dienstleistungen und

Unternehmensberatung für die Digitalisierung von Contact Centern und den

Übergang zu einem proaktiven, KI-gesteuerten Kundenservice. Der Zuwachs an

strategischer Beratungskompetenz wird es den Kunden von Spitch unter anderem

ermöglichen, KI-gesteuerte vorausschauende Analysen zu nutzen, um hochgradig

personalisierte und proaktive Vertriebs-/Supportangebote für Endkunden zu

erstellen.



Das kürzlich gegründete Customer Success Department (CSD) wird Spitch-Kunden

helfen, von detaillierteren strategischen Roadmaps für die Digitalisierung von

Contact Centern, sowie von der Automatisierung von Interaktionen und der

Verbesserung von CX- und Employee Experience-Transformationsprozessen zu

profitieren. Damit einher geht die personelle Verstärkung durch hochkarätige

Expertinnen und Experten mit praktischer Umsetzungserfahrung in Verbindung mit

einer eindrücklichen Erfolgsbilanz von umgesetzten Projekten.