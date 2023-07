Spenden, stiften, Gutes tun Jetzt steht die Plattform des Berliner Startups bcause.com allen offen (FOTO)

Berlin (ots) - Philanthropie-Trend: Gründer und Unternehmerinnen entdecken

digitales Stiften



- Unternehmerin Lea-Sophie Cramer: "So funktionieren Online-Stiftungen für die

nächste Generation."

- Verena Pausder, Eckart von Hirschhausen und Christian Vollmann: Die

innovativsten Unternehmerinnen haben das Thema "Digitale Stiftung" für sich

entdeckt.

- Gründer Felix Oldenburg: "Wir machen es einfacher, sich mit Vermögen zu

engagieren in diesen Zeiten multipler Krisen."

- Nach einem Jahr geschlossener Beta-Phase können sich ab sofort Spenderinnen

und Spender ohne Einladung und Mindestbeträge engagieren.



Das Berliner Regionalliga-Fußballteam "FC Viktoria" versteht sich als Startup:

Mit einem weiblichen Gründungsteam unter Beteiligung der Berliner

Gründerinnenszene will man neue Wege gehen und über den Fußball hinaus wirken.

Deshalb gründete der Verein mit Hilfe der Mitgründerin Verena Pausder die " FC

Viktoria Berlin Foundation (https://bcause.com/circles/19) ", eine Stiftung, die

sich für Chancengleichheit und Gleichberechtigung im Frauensport einsetzt.