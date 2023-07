Berlin/Köln (ots) - +++ Interzero-Gruppe schließt Integration ab und wächst

zusammen



+++ Neues fünfköpfiges Führungsteam nimmt seine Arbeit auf



+++ Neue Struktur folgt dem Bedürfnis der Kunden nach ganzheitlichen

Kreislauflösungen





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Mit Wirkung zum 1. August 2023 werden Sebastiaan Krol, Jan Kroker und MarkusMüller-Drexel in die Geschäftsführung der Interzero Holding berufen. Gemeinsammit Felix Held und Yi Guo, CFO der ALBA Group Asia, bilden sie das neueFührungsteam der Interzero-Gruppe.Mit seinem Austritt aus der ALBA Group vor einem Jahr formierte Dr. AxelSchweitzer die Interzero-Gruppe. Im Namen spiegelt sich wider, wofür Interzerosteht: internationale "zero waste solutions" - für eine Welt ohne Abfall. Mitdieser strategischen Neuaufstellung bietet Interzero seinen Kunden aus Industrieund Handel nicht nur komplette Kreislauflösungen und innovativesKunststoffrecycling, sondern ist auch verlässlicher Partner für die Recycling-und Entsorgungsindustrie. Gleichzeitig ist Dr. Axel Schweitzer auchGesellschafter der ALBA Group Asia, die hochwertige Recycling- undAbfallmanagementlösungen in Asien bietet und ihren Firmensitz in Hongkong hat."Mit Innovationskraft und zukunftsweisenden Ideen sowie intelligenten digitalenund analogen Lösungen gehört Interzero zu den führendenKreislaufwirtschaftsunternehmen in Europa. Das neue Führungsteam vereint dieKompetenzen unserer Geschäftsbereiche und Regionen und verdeutlicht unsereÜberzeugung, dass Kreislaufwirtschaft ganzheitlich gedacht werden muss. Zudemwird Internationalisierung und Zusammenarbeit über Wertschöpfungsstufen undUnternehmensgrenzen hinweg von immer größerer Bedeutung für eine funktionierendeglobale Kreislaufwirtschaft. Die Schaffung eines gruppenübergreifendenFührungsteams ist ein folgerichtiger Schritt, der uns weiter voranbringen wird",so Dr. Axel Schweitzer, Chairman und Gesellschafter Interzero.Neues fünfköpfiges Führungsteam der Interzero-GruppeSebastiaan Krol, CEO Interzero Circular Solutions (ICS), leitet weiterhin dasoperative Geschäft im Bereich Kreislauflösungen und wird sich zudem zukünftiggruppenweiten Themen wie bspw. der Digitalisierung, derUnternehmenskommunikation sowie des Marketings und Markenmanagements annehmen.Jan Kroker wird zum CEO der Interzero Plastics Recycling (IPR) ernannt (derzeitInterim-CEO) und verantwortet zukünftig neben dem Kunststoffrecycling sowie demBereich Technik und Anlagenbau ebenso die Personalentwicklung derInterzero-Gruppe.Markus Müller-Drexel, CEO Interseroh+, wird neben der Leitung des dualen Systemsseine Erfahrung und Kompetenz im Zusammenhang mit den regulatorischen