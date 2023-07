Landesregierung betont Bedeutung von geplanter Anlage

DÜSSELDORF/DUISBURG (dpa-AFX) - Die Genehmigung der Milliarden-Beihilfen zum Bau einer Anlage für "grünen" Stahl in Duisburg hat aus Sicht der Landesregierung Nordrhein-Westfalen weitreichende wirtschaftliche Auswirkungen. "Das ist eine einzigartige Chance auf langfristige Perspektiven für Wertschöpfung, internationale Wettbewerbsfähigkeit und den Erhalt guter Arbeitsplätze", erklärte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf.

Eine komplette Wertschöpfungskette, die weit in den metallverarbeitenden Mittelstand im Land reiche, werde zukunftsfähig gemacht und bleibe im Land. Auch die Anlage selbst werde von einem großen Unternehmen aus NRW errichtet. Wüst betonte, dass sich das Land mit bis zu 700 Millionen Euro am Bau der Anlage beteiligen wolle. Dies sei die größte Einzelförderung in der Geschichte des Bundeslandes.