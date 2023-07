Seite 2 ► Seite 1 von 2

Langenfeld (ots) - Sascha Drache ist führender Ansprechpartner in den BereichenStiftungsberatung und Stiftungsmanagement für den deutschen Mittelstand. DerTop-Experte, der auch als deutscher Stiftungspapst bekannt ist, begleitet seineKlienten vollumfänglich auf ihrem Weg zur eigenen Stiftung. So können diese ihrVermögen erfolgreich investieren, schützen und nachhaltig vermehren. Hiererfahren Sie, warum eine Stiftung in Sachen Vermögensaufbau so interessant ist.Der Vermögensaufbau und sein Schutz gehören zu den zentralen Anliegen einesjeden Unternehmens. Egal, ob es sich dabei um ein aufstrebendes Start-up, einetabliertes Familienunternehmen oder einen multinationalen Konzern handelt, dieSicherung des hart verdienten Vermögens ist essenziell. Unternehmer sehen sichallerdings in diesem Zusammenhang mit großen Herausforderungen konfrontiert:Schließlich stehen sie unzähligen Möglichkeiten der Vermögensabsicherunggegenüber, doch nicht alle können sich langfristig bewähren. Eine Möglichkeit,die in diesem Kontext an immer mehr Relevanz gewinnt, ist die Gründung einerStiftung. "Wenn Unternehmen eine Stiftung gründen, können sie ihr Vermögenzielgerichtet vermehren. Gleichzeitig schützen sie es planbar vor ungewolltenZugriffen", bestätigt auch Sascha Drache. Als Experte für Stiftungsrecht hatsich Sascha Drache bereits als deutscher Stiftungspapst einen Namen gemacht undbietet ausführliche Unterstützung zu allen Belangen rund um das Thema Stiftungfür den deutschen Mittelstand. Warum die Stiftung bei der Vermögensabsicherungeine so wichtige Rolle spielt, hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.1. Privater VermögensschutzDie meisten Unternehmer haben solide Strategien für ihr Risikomanagementausgearbeitet. Oft ist ihnen aber nicht bewusst, dass die größten Gefahren fürden betrieblichen Wohlstand im privaten Bereich liegen. So können unter anderemFamilienkonflikte, Scheidungen oder auch andere persönliche Risiken, dasUnternehmen mitsamt seinem Unternehmen stark beeinträchtigen. Die Gründung einerStiftung kann hier als effektiver Schutzschild dienen. Juristisch gesehen wirddas Vermögen des Gründers nämlich unabhängig von ihm behandelt. Die auf dieStiftung übertragenen Vermögenswerte sind also vor den Ansprüchen Drittergeschützt.2. Schutz vor unternehmerischen RisikenStiftungen gehören nur sich selbst. Rechtlich gesehen bilden sie eineselbstständige Vermögensmasse und reduzieren so auch unternehmerische Risikenaktiv: Sollte ein Betrieb beispielsweise aufgrund von unerwartetenPreiserhöhungen in finanzielle Schwierigkeiten oder gar eine Insolvenz geraten,darf das in die Stiftung eingebrachte Vermögen nicht zur Begleichung von